Бывший глава МИД Украины разуверился в военных возможностях Киева

Киев не обладает ресурсами переломить ход боевых действий. Об этом заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью британской газете Financial Times. По его словам, если так будет продолжаться и далее, то нужно ожидать неизбежного поражения.

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ситуацию и изменить ход событий? Нет, их нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем войну», – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас Киев и Москве видят в избранном президенте США Дональде Трампе «возможность». «(Они) демонстрируют готовность к переговорам, потому что не хотят быть теми, кто откажется от Трампа. Первый, кто это делает, проигрывает игру, верно? Если Трамп, скажем так, разозлится на Путина... Меняется ли что-то в ответных мерах? Может быть, усиление Украины?» – пояснил Кулеба.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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