Подразделения ВС РФ уничтожили за сутки до 255 украинских военных в Курской области. Общие потери ВСУ превысили 37 тыс. военных, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» разбила противника около Александрии, Викторовки, Зазулевки, Лебедевки, Леонидовки, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плёхово и Свердликово.

Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники ВСУ под Бондаревкой, Гончаровкой, Заолешенкой, Куриловкой и еще четырех поселений в Курской области. Также разбиты силы противника в районе пяти поселений в Сумской области.

За сутки российские бойцы ликвидировали до 255 боевиков, две боевые бронемашины. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37105 военных, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронемашины.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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