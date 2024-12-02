Житель Белгородской области пострадал в результате атаки FPV-дрона

Минувшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью снарядов и боевых дронов. По последним данным, пострадал один мирный житель. Повреждения получили несколько домов и автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ выпустили 11 боеприпасов по селам Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Чайки, Щетиновка, Ясные Зори и хутору Церковный, а также запустили восемь беспилотников, три из которых перехватил средства ПВО.

«В районе села Чайки в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший в тяжелом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в селах Березовка, Грузское и Цаповка повреждены дома и транспортные средства. Зафиксированы разрушения и в Шебекинском муниципальном округе. Жители не пострадали. Оперативные службы оценивают последствия атак.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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