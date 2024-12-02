Армия России нанесла удары по объектам энергетики ВПК Украины и пунктам управления БПЛА

Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции сообщило о новых ударах по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики, пунктам управления беспилотниками ВСУ и инфраструктуре военных аэродромов.

Как отметили в ведомстве, поражение украинским объектам нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Кроме того, российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах в зоне СВО.

Меж тем силы ПВО, по данным Минобороны, в течение прошедших суток сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 вражеских беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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