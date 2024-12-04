ВСУ за сутки потеряли в Курской области еще более 280 военнослужащих

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили в Курской области более 280 украинских боевиков. Кроме того, ВСУ лишились танка, двух боевых бронемашин, трех автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы, сообщает Минобороны РФ.

Бойцы группировки «Север» нанесли поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Правда и Свердликово.

Ударами авиации и огнем артиллерии разгромлена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное Курской области. Противник также понес потери под Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области.

По информации Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье украинская армия потеряла более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 1225 боевых бронемашин, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера и 1082 автомобиля. Помимо этого, ВС РФ разбили 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 71 станцию РЭБ и 13 инженерных машин разграждения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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