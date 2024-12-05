ВС РФ за сутки уничтожили 1725 украинских боевиков и три танка «Леопард»

Российские подразделения продолжают продвигаться вперед практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО, за прошедшие сутки российские военные отбили 25 контратак украинской армии, уничтожив до 1725 боевиков, разбили 18 единиц бронетехники, в том числе три танка «Леопард», и разгромили четыре склада с боеприпасами. Также были нанесены новые удары по объектам энергетики ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

По данным военного ведомства, средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 101 беспилотник.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», – говорится в сводке Минобороны.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразив подразделения восьми бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк «Леопард», четыре американских бронетранспортера М113 и броневика, а также две станции РЭБ. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ударив по силах пяти бригад ВСУ около Курахово, Успеновки, Улаклов, Островского и Константиновки в ДНР и отразив две контратаки. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронемашины, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи бригад противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое в ДНР и отразили девять контратак. ВСУ лишились до 515 военнослужащих, танка, БМП «Брэдли», двух бронетранспортеров М113 и четырех броневиков.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, разбив силы пяти бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп противника. В результате уничтожены до 210 украинских боевиков, два танка «Леопард», бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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