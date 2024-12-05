На Украине ждут российское наступление на Херсон

Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил данные о подготовке российскими войсками операции по высадке на правый берег Днепра и последующего штурма Херсона.

«По поводу информации о штурме россиянами правого берега Днепра. Мы давно, еще 4 месяца назад владели этой информацией и готовились. Военные тоже все понимают. Будем реагировать в соответствии с ситуацией», – цитируют его слова украинские СМИ.

При этом губернатор допускает, что это может быть отвлекающий маневр со стороны российских войск.

Ранее губернатор украинской части Херсонской области Александр Прокудин заявлял в интервью западным СМИ, что армия России планирует наступление на Херсон. По его данным, ВС РФ собрали в регионе «300 лодок» для переправы через Днепр.

Николаев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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