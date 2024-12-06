Марочко: ВС РФ взяли под контроль порядка 40% Часова Яра

Российские войска выбили ВСУ с части занимаемых позиций в Часовом Яре в ДНР и заняли более выгодные рубежи в восточной части города. Сейчас под контролем ВС РФ приблизительно 40% города. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

По его данным, в настоящее время российские военные контролируют порядка 40% территории города, приблизительно 10% составляет так называемая серая зона.

Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ удалось закрепиться в центральной части Часова Яра.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube