Белый дом пообещал Киеву тысячи ракет к середине января

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал, что киевский режим получит к середине января 2025 года сотни тысяч снарядов и тысячи ракет. В Пентагоне оставшиеся на помощь Украине средства оценили в девять миллиардов долларов.

«2,21 млрд долларов в рамках инициативы содействия безопасности Украины и 6,8 млрд долларов в рамках программы PDA», – перечислил объемы помощи Украине из американского бюджета официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, министерство получило особое указание из Белого дома «сделать всё возможное, чтобы продолжать оказывать Украине помощь», сообщила пресс-служба Пентагона.

Салливан назвал примерный перечень вооружений, которые киевскому режиму передадут до окончания президентского срока Джо Байдена. Это поможет «усилить позиции Украины за столом переговоров» или «заложить основу для будущего урегулирования» конфликта.

«Салливан пообещал сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января. США также обещают поддержать Украину в решении кадровых проблем, предлагая обучать новые войска на объектах за пределами территории Украины», – пишет The Guardian.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался вносить запрошенные Белым домом для Украины 24 млрд долларов в законопроект.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube