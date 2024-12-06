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Пятница, 6 декабря 2024, 14:25 мск

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ВС РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов по военным объектам Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за неделю нанесли 6 групповых ударов по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, местам сборки БПЛА, складам боеприпасов и пунктам дислокации сил ВСУ и наемников. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками с 30 ноября по 6 декабря по «объектам энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников», – уточнили в военном ведомстве.

Как заявили в Минобороны, все цели высокоточных ударов достигнуты.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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