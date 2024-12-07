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Суббота, 7 декабря 2024, 13:02 мск

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Российские войска освободили ещё один населенный пункт в ДНР

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за сутки ВС РФ отразили почти 30 контратак противника и уничтожили в общей сложности более 1500 боевиков.

Самые большие потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки «Центр», подразделения которой не просто продвинулись вглубь обороны противника, но и взяли под контроль населенный пункт Берестки в ДНР.

При этом было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты вблизи Дзержинска, Щербиновки, Петровки и Новоалексеевки, а также отражено 10 контратак.

На этом направлении противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В то же время на других направлениях ВСУ потеряли в общей сложности порядка 1000 боевиков. При этом войска группировок «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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