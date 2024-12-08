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Воскресенье, 8 декабря 2024, 16:15 мск

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В Курской области потери ВСУ за сутки превысили 400 боевиков

Архив. Фото Минобороны РФ

В Курской области за сутки потери ВСУ превысили 400 военнослужащих. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ. Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово», – отметили в ведомстве.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника, в том числе в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1233 боевые бронированные машины, 1098 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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