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Понедельник, 9 декабря 2024, 13:24 мск

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ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и железнодорожным объектам Украины

В минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесли удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ,

В частности, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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