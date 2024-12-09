Российские войска за минувшие сутки улучшили положение на четырех направлениях специальной военной операции, отразив более двух десятков контратак противника. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в ходе боев уничтожено почти 1500 боевиков и десятки единиц военной техники и артиллерии.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря в Донецкой народной республике. При этом было отражено 10 контратак вооруженных формирований ВСУ.

На этом направлении противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Также значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», которая улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск в Харьковской области, Торское в ДНР, Надия в Луганской народной республике, а также Серебрянского лесничества. Вместе с тем подразделения ВС РФ отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял до 455 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L119 производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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