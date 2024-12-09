ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 боевиков и два танка

Российская армия продолжает операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Российские военные за сутки ликвидировали более 200 украинских боевиков, а также разбили два танка, 8 боевых бронемашин, два автомобиля и три миномета. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям 13 бригад ВСУ в районах 10 населенных пунктов.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии разбиты живая сила и техника противника около населенных пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное. Кроме того, поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

Всего за время боевых действий в курском приграничье с 6 августа противник потерял более 39460 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 123 бронетранспортера, 1241 боевую бронемашину, 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий и свыше 170 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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