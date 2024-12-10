ВСУ пытаются массово бежать из Курахово в ДНР

Украинское военное командование пытается вывести остатки своих подразделений из города Курахово в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его сведениям, попытки ВСУ выйти из Курахово приобретают массовый характер.

«Если раньше они пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», – рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, в городе еще есть очаги сопротивления. Один из них – Кураховская ТЭС, где противник оборудовал огневые позиции.

Ранее сообщалось, что положение украинских войск в районе Курахово продолжает ухудшаться, бои идут в городской черте.

Надо отметить, что потеря Курахово, важного укрепрайона и логистического узла ВСУ, лишит противника возможности обстреливать Донецк.

Источник также сообщил, что украинские подразделения покидают позиции в поселке Шевченко под Красноармейском (Покровск – украинское название). Он отметил, что поселок был для ВСУ ключевым логистическим хабом, через который шло вооружение и личный состав на несколько направлений – в Курахово, Угледар, Марьинку, Красногоровку и к границе с Запорожской областью

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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