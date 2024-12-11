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Среда, 11 декабря 2024, 14:22 мск

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Флаг России водрузили над самым высоким зданием Курахово – мощный укрепрайон ВСУ пал

Российские военные подняли флаг России на элеваторе, самом высоком здании города Курахово в ДНР, где сейчас идут тяжелые бои. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона», – уточнил Рогов в комментарии РИА «Новости»

Как отметил общественник, все подходы к элеватору были открыты и простреливались в радиусе 200 метров. Триколор водрузили военные из 51-й армии Южного военного округа.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ окружили Курахово с нескольких сторон и уже заняли восточную часть города. Также сообщалось, что боевики ВСУ пытаются массово бежать из Курахово.

Курахово находится на западе ДНР в 46 километрах от Донецка. Освобождение Курахово позволит российской армии продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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