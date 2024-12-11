Российские войска планомерно продвигаются вглубь обороны противника и улучшают положение на фронтах специальной военной операции. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки уничтожено в общей сложности почти 1500 боевиков. При этом было отражено более двух десятков контратак.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка в Харьковской области, Терны в Донецкой народной республике и Серебрянского лесничества. Отражено 11 контратак подразделений ВСУ.

На этом направлении противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино в ДНР.

Российские бойцы отразили 10 контратак формирований ВСУ. В итоге за сутки на этом направлении противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три 152 мм орудия Д-20, две 152 мм гаубицы «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30.

На остальных направлениях потери противника составили порядка 500 военнослужащих. Уничтожено несколько единиц военной техники и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в общей сложности в 141 районе.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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