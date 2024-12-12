Главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал численное превосходство российской армии на подсттупах к Красноармейску на западе ДНР (украинское название – Покровск).

«На покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником», – написал он в своем тг-канале. Главком ВСУ отметил, что для повышения устойчивости обороны приходится принимать «нестандартные решения».

По его словам, бои «носят исключительно жесткий характер». В таких условиях главной задачей украинской армии он назвал усиление обороны, в частности обеспечение подразделений достаточным количеством боеприпасов и их постоянная подвозка.

Ранее на этой неделе генштаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских военных по всей линии фронта. В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о сильно ухудшившемся положении украинских войск на фронте за последние несколько недель, отметив, что российская армия очень сильно ускорила наступление в Донбассе и в Курской области, атакованной ВСУ 6 августа.

Во вторник, 10 декабря, Минобороны России сообщило об освобождении села Желтое в ДНР. Населенный пункт находится в 6 км южнее Красноармейска (украинское название – Покровск), важного узла обороны ВСУ в неподконтрольной России части ДНР.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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