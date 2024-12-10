российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 декабря 2024, 14:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ освободили еще одно поселение в Донбассе и уничтожили до 1585 боевиков ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские войска взяли по контроль село Желтое в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. За минувшие сутки ВС РФ улучшили положение на трех направлениях в зоне СВО, отразили 28 контратак ВСУ, уничтожив до 1585 боевиков и свыше 35 единиц бронетехники, орудий артиллерии и другой военной техники.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении военного ведомства. Село Желтое расположено в 6 км южнее Красноармейска (украинское название – Покровск), важного логистического центра группировки ВСУ в неподконрольной России части ДНР. Бойцы российской армии в течение суток нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и штурмового батальона ВСУ около населенных пунктов Петровка, Пушкино, Дзержинск, Димитров и Щербиновка в ДНР, отбив восемь контратак противника. В результате уничтожены свыше 575 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, поразила силы ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка в ЛНР и Торское в ДНР. Также отражены 14 контратак штурмовых подразделений противника. ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, танк, две БМП и другую технику.

«Южная» группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка в ДНР, отбив две контратаки. Противник лишился до 225 военнослужащих.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Бойцы нанесли удары по силам ВСУ около Константинополя, Великой Новоселки, Нескучного и Времевки в ДНР и отразили четыре контратаки, уничтожив до 160 боевиков. Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

В Курской области за сутки ВС РФ уничтожили более 200 боевиков и 8 бронированных машин противника / Кремль допустил достижение целей СВО на переговорах / В Польше заявили о сильном ухудшении положения ВСУ на фронте / Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль: три человека ранены / Украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино / Над Белгородской областью сбили два беспилотника / Армия России улучшила положение на четырех направлениях СВО: уничтожено более 1500 боевиков / ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и железнодорожным объектам Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,