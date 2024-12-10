ВС РФ освободили еще одно поселение в Донбассе и уничтожили до 1585 боевиков ВСУ

Российские войска взяли по контроль село Желтое в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. За минувшие сутки ВС РФ улучшили положение на трех направлениях в зоне СВО, отразили 28 контратак ВСУ, уничтожив до 1585 боевиков и свыше 35 единиц бронетехники, орудий артиллерии и другой военной техники.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении военного ведомства. Село Желтое расположено в 6 км южнее Красноармейска (украинское название – Покровск), важного логистического центра группировки ВСУ в неподконрольной России части ДНР. Бойцы российской армии в течение суток нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и штурмового батальона ВСУ около населенных пунктов Петровка, Пушкино, Дзержинск, Димитров и Щербиновка в ДНР, отбив восемь контратак противника. В результате уничтожены свыше 575 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, поразила силы ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка в ЛНР и Торское в ДНР. Также отражены 14 контратак штурмовых подразделений противника. ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, танк, две БМП и другую технику.

«Южная» группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка в ДНР, отбив две контратаки. Противник лишился до 225 военнослужащих.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Бойцы нанесли удары по силам ВСУ около Константинополя, Великой Новоселки, Нескучного и Времевки в ДНР и отразили четыре контратаки, уничтожив до 160 боевиков. Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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