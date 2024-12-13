С самого утра по всей Украине гремят взрывы – начались отключения света

На всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и мониторинговые телеграм-каналы сообщают о взрывах в центральных, южных и западных регионах. После взрывов начались отключения света на юге и западе Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетика Украины находится под массированным ракетным ударом.

Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

По данным СМИ, перебои с электроснабжением начались во Львовской области и в Одессе. В Одессе частично пропало электричество, отключено водоснабжение по всему городу и остановлен весь электротранспорт. После взрывов свет отключили у половины жителей Тернопольской области. Экстренные отключения света введены в Киеве.

Отметим, что воздушная тревога на всей территории Украины также объявлялась минувшей ночью. Сообщалось о взрывах в Киеве, Буче Киевской области, Харьковской, Одесской областях.

Как пишет российский телеграм-канал «Военный обозреватель», ночью и утром российские войска нанесли массированные ракетные удары по целям на территории Украины. «Поражены объекты энергетической и военной инфраструктуры в Одесской, Хмельницкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Ивано-Франковской областях», – говорится в сообщении. Взрывы, как отмечается, раздались в Староконстантинове Хмельницкой области и Коломыя в Ивано-Франковской области, где расположены военные аэродромы.

О массированном ракетном ударе по объектам на Украине сообщает и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, массированный ракетный удар осуществляется с пяти утра. «Калибры, баллистика, стратеги. Общее количество от 120 единиц», – написал Рогов в своем тг-канале. Он отметил, что крылатые ракеты поражают «критические объекты» на Украине.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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