Кремль анонсировал обязательный ответ на обстрел Таганрога американскими ракетами. Как сообщил в беседе со СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, удар шестью ATACMS со стороны Украины по аэродрому получит возмездие тогда и так, как будет признано целесообразным, но обязательно.

«Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны, которое было вчера. Четко было сказано, что ответ последует», – заявил представитель Кремля.

Напомним, что 11 декабря Минобороны уведомило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге. Согласно пресс-релизу, бвло достоверно установлено, что в ходе обстрела были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

По информации военных, в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

Как сообщает «Новый День», в западных СМИ уже расходится анонс о том, что в ответ на американские ракеты Россия может снова применить либо комбинированный удар по инфраструктуре Украины, либо «Орешник» в безъядерном исполнении.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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