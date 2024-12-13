российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 декабря 2024, 18:16 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области ВС РФ уничтожили два британских танка «Challenger» и более 200 боевиков ВСУ

В Курской области за последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, российскими войсками уничтожены три танка, из них два танка «Challenger» британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе германские БМП «Marder», а также другая военная техника и вооружения.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11-ти населенных пунктов. В то же время нанесены удары оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией по живой силе и технике не только на российской территории, но и Сумской области.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 40260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Итоги недели СВО: освобождены 7 населенных пунктов / Армия России нанесла 15 групповых ударов по военным объектам на Украине / Кремлю импонирует заявление Трампа по Украине, но обнадеживаться рано / Зеленский отверг мирные инициативы Будапешта о рождественском перемирии и обмене пленными, – подтвердил глава МИД Венгрии / Трамп назвал глупостью дальнобойные удары по России и намекнул о своем «рычаге» давления на Москву / Спикера Госдумы приговорили на Украине к 15 годам колонии / Российские бойцы закрепились на западном берегу Оскола под Купянском / Кремль поддержал мирные идеи Орбана: в посольство Венгрии переданы списки на обмен пленными с Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,