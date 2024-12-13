В Курской области за последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, российскими войсками уничтожены три танка, из них два танка «Challenger» британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе германские БМП «Marder», а также другая военная техника и вооружения.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11-ти населенных пунктов. В то же время нанесены удары оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией по живой силе и технике не только на российской территории, но и Сумской области.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 40260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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