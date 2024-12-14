ВС РФ за сутки уничтожили свыше 1300 боевиков ВСУ и три склада беспилотников

Российские военные за прошедшие сутки разбили три склада беспилотников ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах в зоне СВО. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты 6 снарядов системы залпового огня HIMARS и 60 беспилотников.

Российские подразделения в течение суток продолжали пробивать оборону ВСУ на разных направления в зоне спецоперации, уничтожив в общей сложности до 1375 украинских боевиков.

Группировка войск «Запад» улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение противнику около Лозовой и Загрызова в Харьковской области, Надии в ЛНР, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества. Бойцы отразили две контратаки. За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 боевиков, два бронетранспортера, четыре пикапа, британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и еще 11 гаубиц. Уничтожены две станции РЭБ.

Силы «Южной группировки» заняли более выгодные рубежи, ударив по формированиям противника в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островскоеи Дальнее в ДНР и отбив две контратаки. Суточные потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.

Группировка «Центр» также улучшила свое тактическое положение, поразив силы противника около Дзержинска, Димитрова, Шевченко, Новопустынки, Старых Терн, Новой Полтавки и Щербиновки в ДНР. Также были отражены четыре контратаки. ВСУ лишились до 365 боевиков, бронемашинаы, трех автомобилей и семи орудий артиллерии.

Формирования группировки «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Бойцы отразили контратаку и нанесли поражение ВСУ в районе Времевки и Сухих Ялов в ДНР. Потери противника составили до 150 военных, две бронемашины, три автомобиля и три САУ и орудий артиллерии.

В зонах ответственности группировок «Север» и «Днепр» в течение суток уничтожены до 95 украинских боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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