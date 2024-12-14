В Курской области за сутки уничтожено более 200 украинских боевиков. Кроме того, российские военные разбили танк, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронемашину, два артиллерийских орудия, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, три военных ВСУ сдались в плен.

Группировка «Север» продолжает наступление, в ходе которого в течение суток нанесено поражение силам 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около четырех населенных пунктов в Курской области и в районе девяти поселений в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области с 6 августа противник потерял более 40460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронемашины, 1131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий и более 160 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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