ВС РФ освободили еще два поселения в ДНР и разбили четыре установки ЗРК Patriot

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО. За сутки уничтожено свыше 1525 украинских боевиков. Кроме того, ВС РФ разгромили четыре установки ЗРК Patriot ВСУ и сбили истребитель МиГ-29.

Село Веселый Гай, которое находится примерно в 7 км южнее города Курахово, освободили бойцы «Южной» группировки войск. Российские военные также нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и теробороны около Северска, Звановки, Дачного и Курахово в ДНР и отразили две контратаки. Суточные потери противника на этом направлении составили до 400 боевиков, танк, две боевые бронемашины, три орудия артиллерии и шесть автомобилей.

Поселок Пушкино «в результате активных наступательных действий» взяла под контроль группировка «Центр», отметили в ведомства. Российские силы также отразили 10 контратак и поразили живую силу и технику шести бригад противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко в ДНР. ВСУ лишились свыше 280 военнослужащих, двух танков, двух БМП Bradley, двух орудий артиллерии и трех пикапов.

В свою очередь, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Военнослужащие отразили две контратаки. ВСУ за сутки потеряли более 550 боевиков, БМП, два бронетранспортера, боевую бронемашину Iveco, восемь самоходных артиллерийских установок и орудий артиллерии. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Вместе с тем, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение ВСУ в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Времевка и Зеленое Поле в ДНР. Также отражены четыре контратаки штурмовых групп противника. Потери противника за сутки составили до 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей, установка РСЗО «Партизан» и САУ «Caesar».

На Харьковском направлении и в Запорожской области, в зоне ответственности группировки «Днепр», в течение суток уничтожены до 140 украинских боевиков.

Также сообщается, что российские военные уничтожили машину боевого управления, радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Силы ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и 116 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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