Армия России ликвидировала еще более 400 боевиков ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки уничтожили на территории Курской области свыше 400 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, три бронемашины. Об этом сообщило Минобороны. Противник также лишился 10 минометов, трех орудий артиллерии и семи автомобилей. В плен сдались пять бойцов украинской армии.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий поразили силы 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Павловка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии разбиты живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Ивашковский, Куриловка, Мирный в Курской области. Также под удар попали формирования противника около пяти населенных пунктов в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа ВСУ потеряли более 40860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 1138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий и более 170 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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