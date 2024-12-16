Российские войска взяли под контроль поселок Шевченко в Донецкой народной республике, который находится в нескольких километрах к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск). Об этом глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, подразделения ВС РФ продвигаются по нескольким направлениям. «Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова (украинские название – Мирноград), поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», – рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

Накануне в российских телеграм-каналах, отслеживающих ход СВО, сообщалось о тяжелых боях за поселок Шевченко.

Глава ДНР также сообщил о продвижении российской армии на Краснолиманском направлении.

«Касаемо Часова Яра тоже есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу, и, по сути, у противника остается пока что еще высотная застройка за заводом, там еще противник пока имеет возможность удерживаться», – добавил Пушилин.

В Курахово под контролем ВСУ остается меньше 20% территории города, рассказал Пушилин. По его словам, бои в Курахово «достаточно эффективные», но «все достается очень дорогой ценой». «Но, тем не менее, можно говорить, что уже менее 20% Курахова остается пока еще под контролем Вооруженных формирований Украины», – сказал глава ДНР.

Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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