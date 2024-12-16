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Понедельник, 16 декабря 2024, 13:09 мск

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Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в ДНР

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российские войска улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции и освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в ходе боев были отражены в общей сложности почти полтора десятка контратак, уничтожены более 1600 боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе немецкий танк «Leopard».

Так, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка. При этом было нанесено поражение формированиям ВСУ около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР.

Потери противника составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», подразделения которой улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск в Харьковской области. При этом были отражены четыре контратаки.

На этом направлении противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами.

На остальных направлениях специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 765 боевиков. В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в общей сложности в 133 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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