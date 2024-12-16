Российские военные в ходе боевых действий в Курской области за сутки уничтожили до 540 украинских боевиков, сообщает Минобороны РФ. ВСУ также лишились танка, двух БМП, американского бронетранспортера Stryker, 20 боевых бронемашин и семи автомобилей.

По информации ведомства, группировка войск «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Русское Поречное и Свердликово.

Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника около Куриловки и Мирного Курской области. Кроме того, были разбиты силы ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Петрушовка и Поповка в Сумской области.

За все время боев в курском приграничье с 6 августа противник потерял более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1276 боевых бронированных машин, 1145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий и порядка 190 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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