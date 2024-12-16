Белоусов назвал потери ВСУ за все время спецоперации

В 2024 году вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными свыше 560 тысяч военнослужащих, с начала специальной военной операции украинские потери составили почти 1 млн человек. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства 16 декабря.

«Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тысяч военнослужащих», – сказал министр.

Белоусов добавил, что в текущем году в зоне СВО уничтожено боле 58 тыс. единиц различного вооружения и техники ВСУ, в том числе 18 тыс. – иностранного производства.

Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия прочно владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, продвижение войск значительно ускорилось и составляет в среднем порядка 30 квадратных километров в сутки.

Белоусов отметил, что ВСУ вынуждены перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. При этом укомплектованность подразделений противника на переднем крае не превышает 45-50 процентов, указал министр.

По данным Белоусова, бойцы ВС РФ в ходе спецоперации в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. квадратных километров. Сейчас ВСУ, отметил глава Минобороны, контролируют менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube