Армия России улучшила позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и взяла под контроль населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ, в ходе боев за последние сутки подразделения ВС РФ отразили почти полтора десятка контратак и уничтожили более 1600 боевиков, а также военную технику, в том числе, два танка.

Так, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки российских войск освобожден поселок Анновка. Вместе с тем нанесено поражение формированиям ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово в ДНР.

На этом направлении потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе «Stryker» и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Самые значительные потери противник понес в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Двуречной, Купянска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, а также Новоегоровки в Луганской народной республике и Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. При этом была отражена контратака штурмовой группы противника.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube