ВС РФ за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают громить формирования ВСУ на территории Курской области. Противник за минувшие сутки до 260 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронемашины, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, две гаубицы, станция РЭБ и пять автомобилей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина.

Вместе с тем, ударами авиации и огнем артиллерии разбиты живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Черкасское Поречное. Кроме того, поражены формирования ВСУ около Беловод, Журавки и Павловки в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41 660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня и около 140 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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