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Вторник, 17 декабря 2024, 20:30 мск

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Российские войска усиливают давление – главком ВСУ

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Наиболее сложная ситуация для украинских войск сейчас складывается в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российские войска значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях.

В то же время ВС РФ проводят интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения ВСУ из России, доложил Сырский на совещании у Владимира Зеленского, заявив о необходимости возведения оборонительных сооружений по всей линии фронта и в глубине Украины.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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