Российские войска усиливают давление – главком ВСУ

Наиболее сложная ситуация для украинских войск сейчас складывается в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российские войска значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях.

В то же время ВС РФ проводят интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения ВСУ из России, доложил Сырский на совещании у Владимира Зеленского, заявив о необходимости возведения оборонительных сооружений по всей линии фронта и в глубине Украины.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube