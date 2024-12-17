Российские войска усиливают давление – главком ВСУ

Наиболее сложная ситуация для украинских войск сейчас складывается в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, российские войска значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях.
В то же время ВС РФ проводят интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения ВСУ из России, доложил Сырский на совещании у Владимира Зеленского, заявив о необходимости возведения оборонительных сооружений по всей линии фронта и в глубине Украины.
Киев, Светлана Антонова
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