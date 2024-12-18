Армия России взяла под контроль ещё два населенных пункта в ДНР

Российские войска в результате успешных наступательных действий освободили ещё два населенных пункта в Донецкой народной республике. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в целом за сутки нанесены удары почти по 140 районам, потери ВСУ превысили 1600 военнослужащих.

Так, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое. При этом нанесено поражение формированиям ВСУ около Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР. На этом направлении потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки и отразили 11 контратак. В целом противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая в Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны в ДНР и Новоегоровка в ЛНР. Также были отражены две контратаки штурмовых подразделений противника.

На этом направлении потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, польский бронетранспортер «Rosomak», два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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