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Среда, 18 декабря 2024, 21:00 мск

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Армия России взяла ВСУ в полукольцо под Купянском

Архив. Фото: Минобороны РФ

На купянском направлении российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Подразделения нашей армии давят противника на купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», – сообщил Ганчев в комментарии РИА «Новости».

«Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска», – уточнил глава Харьковской области.

Купянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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