Армия России взяла ВСУ в полукольцо под Купянском

На купянском направлении российские войска взяли подразделения ВСУ в полукольцо. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Подразделения нашей армии давят противника на купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», – сообщил Ганчев в комментарии РИА «Новости».
«Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска», – уточнил глава Харьковской области.
Купянск, Светлана Антонова
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