Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции – поселок Зеленовка и село Новый Комар в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО, их освободили подразделения группировки войск «Восток». Всего на этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 175 боевиков, БМП, три автомобиля, четыре самоходные артиллерийские установки и орудие артиллерии.

Бойцы российской армии продолжают продвигаться в глубину обороны противника в зонах действия группировок войск ВС РФ «Запад», «Центр» и «Юг», уничтожив в общей сложности до 1295 боевиков ВСУ и отразив 14 контратак.

Также российские военные в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Силы ПВО сбили в зоне спецоперации реактивный снаряд системы HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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