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Четверг, 19 декабря 2024, 19:51 мск

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Минобороны России обещает удар возмездия за ракетный обстрел Ростовской области

Министерство обороны РФ выступило с заявлением по поводу вчерашнего украинского ракетного удара по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В ведомстве уточнили, что противник применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех «Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината», – говорится в сообщении.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – подчеркнули в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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