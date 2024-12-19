Армия России в Курской области отразила две контратаки и уничтожила 225 солдат ВСУ

За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили свыше 225 военнослужащих и бронетехнику ВСУ, в том числе танк. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям противника районах в 12 населенных пунктов и отразила две контратаки штурмовых групп противника.

В то же время оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия нанесли удары не только по местам сосредоточения противника на российской территории, но и в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 42100 военнослужащих, 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров, 1288 боевых бронированных машин, 1154 автомобиля, 323 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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