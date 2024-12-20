Фицо: Украина проигрывает войну, а Зеленский не хочет перемирия

Украинский президент Владимир Зеленский полностью отвергает любую возможность перемирия, несмотря на то, что Киев «проигрывает войну». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он подверг критике Зеленского за то, что тот сначала хочет заполучить «все на свете», а потом «возможно будет говорить о каком-то перемирии».

«Все время создается образ, что все в порядке, но мы хорошо знаем, что ничего не в порядке. В военном отношении Украина эту войну проигрывает», – указал Фицо (цитата по РИА «Новости»).

Словацкий премьер также отметил, что не понимает тех, кто спокойно рассуждает о продолжении украинского конфликта, в котором гибнут люди. И заявил, что нужно подталкивать к переговорам стороны конфликта.

Ранее Фицо предупредил, что Украина по итогам конфликта может потерять треть своей территории и не дождется приглашения в НАТО. По его мнению, единственным решением украинского конфликта является прекращение огня и начало переговоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube