Возмездие за Ростовскую область: Россия ударила по пункту управления СБУ и военному заводу в Киеве

Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаку Украины западными ракетами по Ростовской области.

Утром 20 декабря российские военные ударили по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч», где производят ракетные комплексы «Нептун», крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха», и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Напомним, 18 декабря ВСУ нанесли удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow». Силы ПВО сбили девять ракет. Одну крылатую ракету «Storm Shadow» отклонили от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината. Минобороны пообещало ответ на ракетный обстрел Ростовской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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