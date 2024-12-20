Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

Россия и Украина 20 декабря провели обмен телами погибших военнослужащих. Киеву передали тела 503 военных, Москве вернули 42 тела солдат. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По данным украинской стороны, 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 – с луганского, 57 – с запорожского, 31 – «из моргов на территории России».

Предыдущий обмен телами военнослужащих произошел 29 ноября. Тогда России вернули 48 погибших военных, Украине – 502 погибших.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube