Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

За последние сутки российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой народной республике. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, потери ВСУ превысили 1500 военнослужащих.

Так, в результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области. При этом армия России нанесла поражение живой силе и технике противника вблизи Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, а также Ямполовки и Терны в ДНР, и отразила шесть контратак.

На этом направлении потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, британская 155 мм гаубица FH-70, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР. В ходе боев нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки. Отражено 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял на этом направлении до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101 производства США.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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