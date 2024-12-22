В Курской области ВС РФ уничтожили танк «Leopard» и более 260 боевиков ВСУ

За минувшие сутки в Курской области российские войска уничтожили порядка 260 боевиков ВСУ и два вражеских танка, в том числе немецкий «Leopard». Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Так, подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов и отразили три контратаки штурмовых групп. противника

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения украинских боевиков не только на российской территории, но и в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 43010 военнослужащих, 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортера, 1312 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе пусковые установки реактивных систем залпового огня иностранного производства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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