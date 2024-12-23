Российские войска освободили Сторожевое в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции, подразделения ВС РФ продолжают продвижение на основных направлениях СВО. В течение суток российские силы отразили 21 контратаку ВСУ и уничтожили до 1660 украинских боевиков.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства. Село Сторожевое расположено в нескольких километрах южнее поселка Великая Новоселка, вокруг которого ВС РФ, по данным военных пабликов, продолжают замыкать кольцо. Кроме того, в зоне ответственности группировки нанесено поражение силам противника около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ лишились до 155 военнослужащих, четырех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Caesar» и «Акация».

Наибольшие суточные потери противник понес в зоне действия группировки «Центр». Бойцы ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, поразив живую силу и технику 12 бригад противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Лысовка, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Новотроицкое в ДНР. Также отражены 13 контратак. Суточные потери ВСУ составили до 610 боевиков, два танка и еще пять единиц бронетехники, в том числе бронетранспортер М113 производства США и американский бронеавтомобиль «MaxxPro», четыре оружия артиллерии и восемь автомобилей.

Также сообщается, что ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Силы ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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