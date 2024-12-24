Спецпосланник Трампа описал его видение урегулирования на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться устойчивого и справедливого мира на Украине. Об этом заявил будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
«Он (Дональд Трамп – прим. ред.) хочет мира, который будет честным, надежным и устойчивым», – сказал Келлог в ответ на вопрос о том, каким избранный президент видит завершение конфликта на Украине.
Будущий спецпосланник Трампа отметил, что у избранного президента есть собственные идеи по поводу того, как можно «положить этому конец».
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он ожидает личной встречи в ближайшем будущем.
Российский президент на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявлял о готовности к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он неоднократно заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
Вашингтон, Наталья Петрова
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