ВС РФ за сутки уничтожили до 1480 боевиков ВСУ и поразили военные аэродромы

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Российские подразделения улучшили позиции и продвинулись на пяти направлениях СВО. Уничтожено в общей сложности до 1480 украинских боевиков.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», – говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 65 беспилотников самолетного типа.

На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Липцов и Волчанска, уничтожив до 40 боевиков, три автомобиля и четыре гаубицы Д-30.

Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, ударив по силам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка в ЛНР и Терны в ДНР и отразив три контратаки. Потери противника составили до 380 военнослужащих, САУ «Акация» и «Гвоздика», четыре орудия артиллерии и системы радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

«Южная» группировка войск также улучшила положение по переднему краю, атаковав формирования пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово в ДНР. Противник лишился свыше 250 военнослужащих, бронетранспортера, двух автомобилей и орудия Д-20.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, поразив силы противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка в РФ. За сутки отражены 10 контратак. ВСУ потеряли до 585 боевиков, танк, БМП, два бронетранспортера, бронемашину «Казак» и гаубицу «Мста-Б».

«Восточная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, атаковав формирования противника в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой в ДНР и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 боевиков, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, гаубица «Мста-С» и САУ «Акация».

Группировка войск «Днепр» улучшила положение по переднему краю, ударив по силам ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области. Противник лишился до 65 военнослужащих, трех автомобилей и мм гаубицы Д-30.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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