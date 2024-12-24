Житель Белгородской области пострадал во время атаки FPV-дрона

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате пострадал один человек. Также были повреждены газопровод и несколько автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено. Второй автомобиль сгорел, пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в селе Долгое зафиксированы атаки четырех БПЛА. Повреждены три автомобиля.

В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки беспилотника поврежден газопровод.

«Информация о последствиях уточняется. Аварийные и оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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