Спецслужбы задержали четырех россиян за подготовку покушений на военных

Российские спецслужбы сорвали операцию по организации покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Задержаны четверо подозреваемых. Об этом сообщили в ФСБ России.
Серия покушений готовилась украинскими спецслужбами. Целью преступников стали высокопоставленные военнослужащие МО РФ, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей.
«В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», – говорится в заявлении ФСБ.
Кроме того, правоохранители выявили жителя столицы, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о российских военных, о местах их работы и проживания. Полученные материалы он направлял кураторам для дальнейшей подготовки терактов.
Уголовные дела возбуждены по статьям о «незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств», «приготовлении террористических актов», а также о «государственной измене». Наказание за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.
Москва, Зоя Осколкова
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