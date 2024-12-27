За прошедшую неделю с 21 по 27 декабря российские войска в результате наступательных действий освободили восемь поселков в Донецкой народной республике и Харьковской области. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, ВС РФ отразили более сотни контратак противника и уничтожили 20 танков, в том числе американские «Abrams» и немецкие «Leopard». Потери ВСУ составили почти 13 тысяч боевиков.

Больше всего танков противника было уничтожено подразделениями группировки «Север», которые подбили 11 бронемашин. Еще девять единиц техники, в том числе иностранного производства, были разбиты на других направлениях.

В то же время войска группировки «Запад» освободили населенные пункты Лозовая, Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР. При этом было отражено 25 контратак штурмовых групп ВСУ. На этом направлении противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе «Spartan» производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Красное и Новый Труд в ДНР, отразив 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе «Leopard» производства ФРГ, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США, 11 других боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР и отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности «Нептун», две французские управляемые авиационные бомбы «Hammer», 31 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube